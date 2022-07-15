Результати голосування стануть відомі 22 липня.

"Укрпошта" проводить голосування за ескіз для марки на конкурс PostEurop з темою "Мир – найвища цінність людства!"

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти" в Facebook.

"Ми отримали сотні листів з роботами та вибрали 6 найкращих. Переможець змагатиметься на міжнародному конкурсі з іншими учасниками й матиме шанс побачити свою ілюстрацію у випусках усіх країн-членів Всесвітнього поштового союзу", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі закликали вибрати одну ілюстрацію, що передаватиме весь біль та сміливість українців, які виборюють своє право на життя у мирі. Свій вибір можна зробити в соцмережах "Укрпошти".

Довідка УНІАН. PostEurop - об’єднання державних поштових операторів Європи, один із установчих об'єднань Всесвітнього поштового союзу. PostEurop був створений 1993 року для спрощення поштового обігу в Європі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на аукціоні продали картину "Українська мрія", яка стала ілюстрацією поштової марки.

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