З України через війну виїхали вже мільйони громадян.

В суботу в Україну з Польщі в’їхали 22 тисячі людей, тоді як 19 200 виїхали.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані польської прикордонної служби.

Деякі повертаються, щоб побачитися з сім’ями, і, переважно, залишаються неподалік кордону.

Інші їдуть додому і кажуть, що залишаться попри попередження представників місцевої влади через ризики ракетних ударів по містах.

З початку війни, за даними ООН, Україну покинули вже мільйони людей. 650 тисячі громадян з Польщі вирушили в інші європейські країни.

Війна Росії проти України: нові дані

Росія вторглася на територію України вранці 24 лютого. Проте після провалу у наступі на Київ була змушена відступати до Білорусі.

Наразі окупанти планують іще один штурм – сходу України і виходу на межі всієї Луганської та Донецької області. Важкі бої тривають у цьому регіоні з початку повномасштабної війни.

Найважчою ситуація досі залишається у Маріуполі. Окупанти оточили місто і роблять невдалі спроби атак на "Азовсталь".

При цьому продовжується терор тамтешнього населення: людей катують, вбивають, спалюють у мобільних крематоріях з метою приховання доказів злочинів, а також депортують до фільтраційних таборів у Росії.

Захисники мужньо стримують спроби ворога прорватися до Харкова. Станом на ранок 17 квітня противнику вдалося впритул підійти до Сєвєродонецька.

За час повномасштабної війни з Росією у боях з ЗСУ знищено понад 20 300 окупантів, водночас, за словами Зеленського, 3 тисячі українських захисників полягли на полі бою.

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