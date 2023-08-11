Одеситка за гроші повідомляла загарбникам про розташування військових, цивільної інфраструктури та фіксувала прильоти по вулицях.

В Одесі затримали місцеву жительку, яка за винагороду від окупантів коригувала удари по місту.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, протягом червня вона неодноразово надсилала співробітнику російських розвідувальних органів через месенджер Telegram географічні координати перебування військовослужбовців ЗСУ в Одесі та Миколаєві.

"Спецслужбу країни-агресора також цікавила інформація щодо діяльності та вразливих місць військових об’єктів і підрозділів ЗСУ, гуманітарного забезпечення та критичної інфраструктури. За ці "послуги" інформаторка отримувала гроші на банківську карту. Сума винагороди залежала від цінності інформації - від 50 до 500 доларів", - розповіли у прес-службі.

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Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисниці банківські картки та мобільні телефони з відповідними доказами.

Наразі підозрюваній обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

Як уточнили у прес-службі обласного управління СБУ, зрадниця, яка коригувала повітряні удари по Одесі, була фактично "на зарплаті" у ФСБ. За даними слідства, вона мала проросійські погляди і хотіла "підзаробити" за рахунок співпраці з ворожою спецслужбою. Для конспірації одеситка постійно змінювала мобільні номери і телефони.

Окрім того, жінка після ворожих повітряних атак на місто фіксувала наслідки "прильотів".

"За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого "куратора" з ФСБ до 20 тис. у гривневому еквіваленті. "Суми" надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе", - розповіли в управлінні.

Зрадницю затримали під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з військових об’єктів.

"Вона вже повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення", - додали в СБУ.

Затримання інших ворожих прибічників в Одесі

У червні в Одесі затримали ворожого пропагандиста, який був "правою рукою" Кирила Стремоусова, що обіймав на Херсонщині "посаду" заступника голови окупаційної адміністрації. Зокрема, проросійський блогер з Миколаївщини тривалий час працював на Стремоусова. До повномасштабного вторгнення РФ вони організовували проплачені масові акції, спрямовані на користь Кремля. Затриманий поширював деструктивний контент через власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram тощо. Загальна аудиторія пропагандиста складала понад 100 тис. користувачів.

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