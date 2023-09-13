Жінка приїхала до Одеси з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і гостювала у будинку, де проживав ворожий агент.

В Одесі російський інформатор заради отримання розвідданих хотів "зламати" телефон військової, чоловік якої служить на східному фронті.

Як повідомляє прес-служба обласного управління СБУ, одесит шукав виходи на російські спецслужби, щоб "зливати" їм інформацію про українських захисників.

"Спершу фігурант звернувся до адміністратора одного з прокремлівських Телеграм-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України. Щоб здобути розвідінформацію, одесит намагався "зламати" телефон своєї знайомої – української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті" - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, жінка приїхала до Одеси з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб РФ інструкцію, як "зламати" гаджет жінки.

Згідно із листуванням з російськими кураторами, оприлюдненим СБУ, жінка-військовослужбовець була подругою дружини зрадника, і гостювала у нього вдома.

Співробітники СБУ своєчасно викрили російського інформатора і тим самим запобігли його злочинним намірам.

Крім того, у ході оперативних дій Служба безпеки отримала інформацію про причетність фігуранта до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині. Зазначається, що для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав регіон, а також випитував відповідні відомості у своїх знайомих.

За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми. Чоловіка взято під варту без визначення розміру застави.

Викриття одного з прихильників "руского міра" в Одесі

На початку вересня в Одесі затримали вчителя, який під час уроків висловлював дітям антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди.

Чоловік сподівався, що глорифікуючи путінський режим та звинувачуючи Україну у тому що розпочалась війна, він зможе виховати нове проросійське покоління.

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