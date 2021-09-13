Йдеться про такі дані як імена та адреси, усього там може бути майже 53 мільйони записів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до поліції через виявлену в інтернеті базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональну інформацію.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Омбудсмена.

Зазначається, що на виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" працівники Департаменту у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини на постійній основі здійснюють моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини та громадянина у сфері захисту персональних даних, зокрема, в мережі інтернет, з метою виявлення незаконного поширення персональних даних.

"Так, на одному із веб-сайтів у мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири. За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів", - наголосили в Омбудсмена.

Читайте такожУ Києві за вимагання судитимуть працівника СБУУ зв'язку з цим Денісова направила до Національної поліції України лист щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та вжиття відповідних заходів реагування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у 2020 році в Україні стався масштабний скандал. В одній з соцмереж поширилося багато особистої інформації громадян. Експерт розповів, як вберегти данні про себе та чи можна притягнути до відповідальності винних у розповсюдженні адрес, телефонів та іншої персональної інформації.

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Автор: Таня Поляковська