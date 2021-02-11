На фото можна бачити, що з проблемою попередньо розібрались елементарним методом.

У приміщенні Київської міськради стеля не витримала опадів і почала протікати.

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Про це у Facebook повідомив депутат міськради Леонід Ємець.

Він також оприлюднив фото з місця подій.

На них можна бачити, що з проблемою попередньо розібрались елементарним методом – за допомогою ганчірки та відра.

В Києві сьогодні погіршились погодні умови, зранку йде сніг. Імовірно, це й спричинило протікання в стелі будівлі.

Снігопади в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра, 12 лютого, в Україні очікуються складні погодні умови. В деяких регіонах імовірні пориви вітру в 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

У період із 15 до 18 лютого очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°...-30° у північних регіонах країни.

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Автор: УНІАН