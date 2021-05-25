Урочистості пройдуть онлайн.

В Одесі через COVID-19 не буде урочистих лінійок з нагоди закінчення навчального року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в мерії повідомила директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Вона уточнила, що через пандемію COVID-19 урочистості з нагоди закінчення навчального року не можуть проходити у вигляді масових заходів, як це було раніше.

"Тому закінчення навчального процесу буде без урочистої лінійки", - сказала чиновниця.

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Водночас, за її словами, заплановано низку інших святкових заходів, серед яких - останній дзвоник для кожного класу на свіжому повітрі, онлайн-лінійка та інше.

Як зазначила Буйневич, згідно із законодавством, тривалість навчального року для школярів триває 175 днів, у зв'язку з чим канікули почнуться не пізніше 1 липня.

За її інформацією, через епідеміологічну обстановку, яка змінювалась упродовж навчального року, школи міста завершать освітній процес не одночасно: 7 шкіл - 28 травня, 90 - 4 червня, решта - 8 червня.

За даними директора департаменту, в місті функціонують 124 загальноосвітні школи комунальної форми власності. Загалом, це 3 тис. 749 класів, в яких навчаються 107 тис. 211 дітей. З них майже 9 тис. - учні 9-х класів і майже 5,5 тис. - 11-класники.

Раніше в КМДА порадили батькам школярів не відвідувати випускні вечори через коронавірус.

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Автор: Лариса Козова