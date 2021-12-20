На ярмарку зафіксували національний рекорд України.

Сьогодні в Одесі встановлено національний рекорд з випічки найбільшого штоллена - традиційного німецького різдвяного кекса.

Про це повідомили в прес-службі мерії.

Зазначається, що 19 грудня при кафедральному соборі Святого Павла відкрився різдвяний ярмарок, організований у німецьких традиціях. У церемонії взяли участь мер міста Геннадій Труханов і представники дипломатичних місій, акредитованих в Одесі.

У рамках відкриття представниками Книги рекордів України зафіксовано незвичайне досягнення. Зокрема, громадська організація "Німецька молодь в Одеському регіоні" за сприяння одного з кафе спекла найбільший штоллен в Україні.

Читайте такожУ Києві біля Верховної Ради вперше запалили новорічну ялинку (фото, відео)Вага штоллена - 92 кг.

"На ярмарку кожен бажаючий може зробити благодійний внесок. Зібрані кошти будуть спрямовані на створення меморіальної дошки першому озеленювачу Одеси Гансу Герману, який приїхав в місто в 1812 році на запрошення Дюка де Рішельє (один з перших градоначальників Одеси – УНІАН), а також на закупівлю святкових продуктових наборів для незаможних пенсіонерів", - повідомили в в прес-службі.

Організатор ярмарку - Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква України.

Ярмарок працюватиме до 27 грудня, на ньому можна купити традиційні різдвяні частування, сувенірну продукцію та прикраси, іграшки, книги та багато іншого. Також протягом тижня в кірсі проходить виставка робіт художників, концерти органної, класичної та народної музики.

Раніше повідомлялося, що у Києві приготували найбільшу у світі шаурму. Загальна вага страви - понад 200 кілограмів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова