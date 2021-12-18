Жінка 7 місяців і 13 днів не могла позбавитися коронавірусу у своєму організмі.

Жителька Чернівців Юлія Драпата понад 7 місяців безперервно хворіла на COVID-19 та встановила рекорд України.

"Чернівчанка Юлія Драпата впродовж 7 місяців і 13 днів безперервно хворіла на COVID-19. З медичної точки зору пояснення цій аномалії поки що немає", - зазначила на своїй сторінці у Facebook керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

За її словами, це унікальний випадок.

Юлія інфікувалася торік, у листопаді, а симптоми хвороби в неї зникли вже за кілька тижнів, йдеться в сюжеті ТСН.19:30. Жінка каже, що дізналася про хворобу випадково, коли приїхала до Німеччини на черговий курс хіміотерапії, бо бореться з лімфомою.

"Температури не було. Зв'язалася з лікарями, вони сказали антибіотики не пити, бо температури немає, тобто просто спостерігати", - розповіла чернівчанка.

Згодом у неї почалася пневмонія і було уражено 15% легень. Лікарі Чернівецької обласної лікарні лікували жінку за тією ж схемою, як і решту пацієнтів. Однак тест так і залишався позитивним.

Читайте такожУ Росії померла пенсіонерка, якій довелося оперувати саму себеЗагалом Юлія прожила з вірусом в організмі понад 7 місяців, хоч і надалі жодних симптомів хвороби не мала. Лікарі були приголомшені, але запевняли, що інфікувати інших жінка не може. Німецькі ж лікарі вагалися, чи продовжувати в такому випадку лікування від раку.

Лише в червні 2021-го Юлія нарешті отримала негативний результат тесту. За словами фахівців, така аномалія могла статися через те, що терапія проти раку ослабила імунітет жінки.

"Онкологія чим характеризується - пригніченням активності імунної системи. Ми можемо, як-то кажуть, теоретично домислити, чому це відбувається, але в широкому загалі поки що нема повідомлень", - зазначав імунолог Олег Назар.

В Україні такий випадок, коли онкохворі тривалий час залишаються носіями коронавірусу, фіксується вперше. І хоча зараз жінка повністю вільна від вірусу, вона потребує реабілітації та скаржиться на проблеми з нирками.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок, 18 грудня, в Україні діагностували ще 7 503 нових інфікувань коронавірусом. З них дітей - 674, медпрацівників - 154.

Окрім того, в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон".

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Автор: Катерина Комолова