В окупованому Росією Криму проводиться примусова вакцинація українських громадян невідомою вакциною.
Про це сказав постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич в ході спільних комітетські слухання на тему: «Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: парламентський вимір».
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«Ми маємо факти, по суті, примусової вакцинації наших громадян невідомо чим, невідомо якою вакциною, невідомо якої якості», - заявив Кориневич.
За його словами, ситуація з правами людини в Криму погіршується ще більше. «Так звана російська окупаційна влада показала себе абсолютно нездатною забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан в Криму - це і відсутність належної кількості госпітальних ліжок, це і відмова в госпіталізації громадян, це і переміщення хворих на COVID-19 з шпиталів до санаторіїв, де їм не надається відповідна медична допомога», - додав Кориневич.
Він зазначив, що українські громадяни в Криму не мають можливості за власним бажанням зробити тест, а очікування карети швидкої допомоги може тривати до 24 годин. «Був випадок, коли помер кримчанин, якого швидка відмовилася госпіталізувати», - додав Кориневич
Він також наголосив, що на це необхідно звертати увагу міжнародних партнерів.
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