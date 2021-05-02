Міністерство охорони здоров’я оновило список карантинних зон, у «червоній» зоні епіднебезпеки перебувають 7 областей.
Читайте такожCOVID-вакцинація: у перший день травня в Україні зробили менш як 3 тисячі щеплень
Про це свідчить оновлений список карантинних зон, оприлюднений на сайті МОЗ.
Так, у «червоній» зоні залишаються Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області.
У «помаранчевій» зоні перебувають 8 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.
У «жовтій» зоні – 10 регіонів: Київ, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Чернівецька.
До «зеленої» зони поки не включено жодну область.
Коронавірус в Україні - статистика 2 травня
- Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 5 тис. 094 нових випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померли 160 осіб.
- За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 083 тис. 180 осіб, померли – 44 тис. 596 людей.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram