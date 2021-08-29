29 серпня в Україні вшановують пам'ять тих, хто віддав життя за її незалежність та територіальну цілісність.

В Україні сьогодні відзначається День пам’яті її захисників, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

У 2019 році президент Володимир Зеленський під час урочистих заходів до Дня незалежності у центрі Києва повідомив про започаткування традиції вшановування загиблих героїв щорічно 29 серпня.

"З метою гідного вшанування їх пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, за суверенітет та територіальну цілісність України", - сказав тоді Зеленський.

Таким чином, цьогоріч на офіційному рівні 29 серпня пам'ять загиблих воїнів вшановують втретє. Цю дату обрали невипадково - саме 29 серпня 2014 року в Іловайському котлі на Донбасі загинула найбільша кількість українських воїнів за час війни.

Символом цього дня обрали жовтогарячий соняшник як уособлення скорботи за загиблими захисниками України. У ці серпневі дні на полях поспівають соняшники, проте у 2014 році через бойові дії збирати їх було складно. В цих самих соняшниках на Донбасі тоді тривали запеклі бої й гинули українські бійці.

Як відомо, цього тижня Україна вже відзначила День прапора й 30-ту річницю своєї Незалежності. У Києві 24 серпня відбувся масштабний військовий парад і Марш захисників України. Ввечері на НСК "Олімпійський" влаштували грандіозний концерт.

Автор: Юрій Годован