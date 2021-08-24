Під час концерту найуспішніша рок-група країни "Океан Ельзи" спільно з Народними артистами України Тарасом Петриненко і Тетяною Горобець виконають легендарну пісню "Україна".

У Києві з нагоди 30-ї річниці незалежності України у Національному спортивному комплексі "Олімпійський" проходить святковий концерт "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни".

Як передає кореспондент УНІАН, відвідувачів почали пропускати на стадіон за кілька годин до початку концерту.

Всі, хто прийшов заздалегідь, могли на власні очі побачити, як відома група "Океан Ельзи" проводила репетицію, налаштовувала інструменти і перевіряла якість звучання встановленої апаратури.

Організатори концерту встановили величезну сцену з потужними світлопідсилювальними ліхтарями, моніторами і трьома великими екранами. Сцена розділена на три окремі подіуми, на центральному з них підлога з підсвічуванням.

Читайте такожСльози, радість та гордість: як пройшов парад на День Незалежності України у Києві (фоторепортаж)Концерт розпочався з гучних оплесків відвідувачів, які в унісон з гордістю вигукували "Україно, Україно!".

Спочатку на сцену у вигляді театралізованого дійства вийшли козацькі лицарі в середньовічних костюмах зі списами. Потім на сцену вийшла Софія Ротару з виконанням пісні "Червона Рута".

Під час концерту найуспішніша рок-група країни "Океан Ельзи" спільно з Народними артистами України Тарасом Петриненко і Тетяною Горобець виконають легендарну пісню "Україна".

Також на концерті виступлять відомі виконавці Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, Валентин Дитюк, Тіна Кароль, Ніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Наталія Могилевська, Людмила Монастирська, Віктор Павлік, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Потап, Софія Ротару, Руслана, Христина Соловій, Dorofeeva, Dzidzio, Jamala, Monatik, Tayanna і Verka Serduchka.

Також виступлять гурти Воплі Відоплясова, Брати Гадюкіни, СКАЙ, Скрябін, Танок На Майдані Конго, BRUTTO, Go_A, KAZKA та MOZGI.

Крім того, ще виступлять Kyiv Symphony Orchestra та Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Як заявили організатори, всі отримані від концерту кошти будуть спрямовані на розвиток центру сучасного мистецтва — Музею Івана Марчука.

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Автор: Віталій Саєнко