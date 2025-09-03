Можливість виїзду за кордон юнаків від 18 років і старших дозволить зберегти їх для України.

Зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається, але при цьому робиться все для того, щоб залучити до війська молодих добровольців.

Про це сказав в інтерв'ю Суспільному заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, коментуючи рішення уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Він наголосив, що це дозволить у довготривалій перспективі "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України".

"Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей за кордон для того, щоб вони у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію", - пояснив Паліса.

При цьому він підкреслив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається:

"При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на даний момент це питання не на столі – я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку".

Заступник керівника Офісу президента України вважає, що важлива свобода вибору і необхідно запропонувати такі умови, щоб залучити на службу добровольців віком 18-24 роки.

"В плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами", - наголосив Паліса.

Мобілізація в Україні

26 серпня постановою уряду чоловікам віком від 18 до 22 років дозволено безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин перебувають за кордоном.

29 серпня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав, що таке рішення жодним чином не вплинуло на пасажиропотік на державному кордоні.

За його словами, великої кількості громадян цієї вікової категорії не прибувало на кордон для того, щоб виїхати за межі держави.

