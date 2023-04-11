Пропонується, зокрема встановити, що довідка про обставини травми складається, як правило, після проведення відповідного розслідування.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону про внесення змін до Статуту внутрішньої Служби Збройних сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану (№9158).

За відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів. Законопроектом, зокрема встановлюється, що начальник медичної служби бригади зобов'язаний складати довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва).

Довідка про обставини травми складається, як правило, після проведення відповідного розслідування.

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Водночас у разі якщо травма, поранення, контузія, каліцтво отримані військовослужбовцем внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій, то відповідне розслідування не проводиться. Довідка про травму складається протягом п'яти днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення. В цей же строк довідка про травму направляється до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Серед іншого, встановлюється, що в особливий період медичні та інші документи можуть направлятися до військової частини військовим закладом охорони здоров'я або територіальним центром комплектування та соцпідтримки.

Військовослужбовці, які згідно висновку військово-лікарської комісії мають право на відпустку для лікування в зв'язку з хворобою або визнані непридатними до військової служби, можуть направлятися територіальним центром комплектування та соцпідтримки за місцем лікування до місця проведення відпустки або для оформлення документів на звільнення.

Лікування військових

Після лікування і реабілітація більше 80% поранених українських військовослужбовців повертаються в стрій. Це вказує на високу якість військової медицини.

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