Відповідний закон підписав президент.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає штрафи та покарання за образливі повідомлення сексуального характеру та інші форми насильства.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Зазначається, що закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)" повернуто з підписом глави держави 17 червня.

Документом пропонується запровадження окремих інструментів, спрямованих на побудову ефективного провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язаних із домашнім насильством та насильством за ознакою статі. Зокрема, пропонується зобов'язати суди під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статті, невиконання термінового заборонного припису в обов'язковому порядку вирішувати питання про направлення осіб на проходження програми для кривдників з обов'язковим обґрунтуванням такого рішення у постанові про адміністративне правопорушення за даною категорією справ.

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Одночасно законом запроваджується адміністративна відповідальність посадових осіб у випадку неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини (стаття 173-5 КУпАП) та відповідальність за сексуальне домагання (стаття 173-7 КУпАП). Враховуючи різний суб'єктний склад та правове регулювання домашнього насильства та насильства за ознако статі, склад правопорушення, пов'язаного з насильством за ознакою статі, відокремлюється у нову самостійну норму (стаття 173-6 КУпАП).

"Сексуальне домагання, тобто вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1360 до 2720 гривень)", - йдеться у документі.

Крім штрафів, можливі покарання у вигляді громадських робіт від двадцяти до тридцяти годин. Дії, вчинені відносно особи, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування, - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у червні 2022 року Верховна Рада підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції. Росія відреагувала на ратифікацію Україною Стамбульської конвенції. Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко повідомила, що агресор розглядає цей документ як загрозу для існування власного авторитарного режиму. Вона зазначила, що це вкотре пояснює, чому десятиліттями в Україні не доходили згоди щодо впровадження ідей конвенції.

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