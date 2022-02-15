За прояви антисемітизму можна буде отримати позбавлення волі до 3 років.

Верховна Рада ухвалила закон, яким встановлюється кримінальна відповідальність за антисемітизм.

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення про внесення змін до ст. 161 Кримінального кодексу для реалізації положень зкону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (№5110) проголосували 295 народних депутатів із 361, зареєстрованого в сесійній залі.

Законом встановлюється, що прояви антисемітизму караються штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 грн) або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (№5110).

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