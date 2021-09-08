Раніше окупанти затримали на півострові групу кримських татар і висунули їм звинувачення "диверсії".

Українська розвідка розцінює як провокацію звинувачення в "диверсії" на газогоні в окупованому Криму.

Про це заявив спікер ГУР Міністерства оборони Микола Красний у коментарі "Радіо Свобода".

"Стосовно заяв російської сторони щодо затримання в Криму людей та звинувачення їх та Головного управління розвідки нібито у причетності до здійснення диверсії, можу заявити, що ці повідомлення не відповідають дійсності", - заявив він.

Представник ГУР додав, що Росія здійснює комплекс системних провокацій проти України загалом та розвідки зокрема.

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"Вони мають на меті обґрунтувати проведення репресивних заходів проти кримських татар. По-друге, ми не виключаємо активізацію таких репресивних заходів і пошук приводів для їх проведення", - каже він.

"Диверсія" в Криму - що відомо

3-4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ затримали п'ятьох кримських татар. Серед затриманих - заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов, якого російські окупанти підозрюють у "диверсії".

Президент України Володимир Зеленський висловився на захист незаконно затриманих кримських татар.

4 вересня Кримська правозахисна група оприлюднила термінову заяву про викрадення п'ятьох кримських татар. У ньому містяться вимога до Росії як держави-окупанта негайно звільнити незаконно затриманих і прохання до іноземних держав та міжнародних організацій висловити рішучий протест проти дій РФ і ввести персональні санкції щодо осіб, причетних до проведення обшуків, затримань і викрадень жителів Криму.

Автор: Юрій Годован