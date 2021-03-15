Місцеві готові влаштувати "дядьку Колі" самосуд.

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової добре знав її батьків та регулярно бував у них вдома. Тож дитина знала «дядю Колю», як його називали усі в селі.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Журналісти побували у селищі Щасливе Херсонської області, та з’ясували нові деталі трагедії.

Зазначається, що підозрюваний Микола жив на тій же вулиці, де й родина дитини. Свідчень правоохоронцям він не дає, однак його причетність до вбивства вже доведена генетичною експертизою.

"Труп був упакований у мішок полімерний, замотаний мотузкою, поясом. Саме на цих речах було виявлено ДНК. І в подальшому, коли ми порівняли за допомогою експертних досліджень, відібраних від кола осіб, які потрапили під підозру, то це чітко дало співпадіння стосовно цієї особи", - сказав начальник слідчого управління ГУНП в Херсонській області Микола Вербицький.

Зазначається, що фігурант справи тричі судимий: за хуліганство та тяжкі тілесні ушкодження. Він одразу був у колі підозрюваних. Дівчинка добре знала свого вбивцю.

"Він до нас з ранку до ночі приходив на каву. І випивав він разом із Андрієм. Вона дуже добре його знала, тому що він приходив до її тата", - розповіла Алла, співмешканка батька Марії.

Місцеві вірять, що «дядя Коля» цілком здатний на злочин. Адже він був агресивним, особливо у нетверезому стані.

"Він тверезий ще нічого. А як нап'ється, то жах, він на мене з сокирою кидався", - розповіла місцева жителька.

Місцеві переконані, що вбивство можна було попередити. Підозрюваний раніше нападав на сина своєї сусідки Наталі. Але в поліції це розцінили, як дрібне хуліганство.

"Я писала заяву. А поліція сказала, що немає тяжких ран, мовляв, він не вбив і не задушив же", - розповіла жінка.

Натомість у поліції стверджують, що з підозрюваним тоді проводили профілактичну бесіду.

Востаннє Марійку бачили саме біля будинку дяді Колі. Утім, кажуть сусіди, криків дитини в квартирі - не чули.

"Якби вона кричала, ми б чули, в мене третя квартира. Там п'янка, притони", - сказала сусідка підозрюваного Олександра.

Люди провели своє розслідування. Припускають, чоловік знущався над дитиною у своєму сараї. Вочевидь там і тримав тіло дівчинки.

Люди вказують вірогідний шлях, як вбивця переніс тіло - через пустир за сараями. Це лише триста метрів.

Сусіди додають, що всі ці чотири дні, поки шукали Марійку, дядя Коля безпробудно пив. І хоча працює копачем могил, Марійці яму копати відмовився. У день похорону до нього прийшли правоохоронці, аби вкотре опитати. Але застали його з порізаними венами.

Після вбивства дівчинки люди бояться випускати дітей на вулицю.

"Ви ж бачите, на вулиці немає ні одної дитини, ми просто боїмся", - каже місцева мешканка Тетяна.

Люди у селі готові вчинити над підозрюваним самосуд. Вони додають, що від побаченого навіть досвідчені слідчі були вражені.

"Розірвемо однозначно. Бо він таке зробив із дитиною, так познущався. Навіть досвідчені слідчі були шоковані", - сказав місцевий житель.

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 52-річного чоловіка, його взяли під варту.

Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався скоїти самогубтво. Однак його врятували.

Відомо, що підозрюваний раніше був засуджений за зґвалтування, відбував покарання в РФ.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

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Автор: Дмитро Захаров