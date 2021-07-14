На засіданні суду з’ясувалося, що обидва свідки - очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов та слідча - не з’явилися на засідання, оскільки перебувають у відрядженнях, попри те, що це вже не перша їх неявка до судової зали.

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов заховався від участі в судовому засіданні щодо вбивства Ірини Ноздровської в зоні ООС.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулося чергове засідання Шевченківського райсуду, який розглядає справу по обвинуваченню Юрія Россошанського у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської з мотивів помсти.

Представники потерпілої - донька Ноздровської Анастасія та батьки Ноздровської - вже досить давно заявили клопотання про допит Нєбитова, а також слідчої Лідії Лучинської у суді як свідків, оскільки вони переконані, що вказані особи вдалися до фальсифікації матеріалів кримінального провадження. Зокрема, спонукали Россошанського взяти всю вину на себе, в той час як потерпілі переконані, що Россошанський не сам вбивав Ірину Ноздровську, а робив це ще мінімум з двома людьми, і що до цього можуть бути причетні працівники поліції.

Однак на засіданні з’ясувалося, що останніми днями Нєбитов надіслав до суду три повідомлення. У перших двох він заявив, що керівником Нацполіції відряджений до зони проведення ООС та попросив про відеозв’язок з судом. А в третьому повідомленні взагалі попросив про перенесення засідання за його участю.

Лучинська також повідомила суд, що наразі перебуває у відрядженні у Житомирі, і також попросила про дистанційну участь у суді.

Водночас захисники обох сторін - родини Ноздровської та Россошанського - наполягали на особистій участі обох свідків у суді.

Відтак суд розпорядився вжити заходів щодо забезпечення явки свідків на наступне засідання, яке має відбутися 21 липня.

Крім того, в суді було допитано судово-медичного експерта Василя Шевчука, який досліджував тіло Ноздровської після того, як його знайшли у річці 1 січня 2018 року.

Слід зазначити, що у показах експерта Шевчука адвокати обох сторін побачили неспівпадіння у багатьох речах. Зокрема Шевчук наполягав, що удари Ноздровській ножем наносила одна особа, одним знаряддям злочину. В той час характер ран на тілі свідчить про те, що вони могли наноситися різними знаряддями злочину (ножами), і що ніж, який долучений до матеріалів справи, за своїми характеристиками не відповідає ширині та глибині поранень, отриманих Ноздровською.

Також експерт не зміг відповісти на запитання, чому при масивній і раптовій крововтраті внаслідок поранення на місці, де, за словами Россошанського, він вбив Ноздровську, не було слідів крові, в той час, коли, за висновками експертизи, Ноздровська втратила понад 5 літрів крові через те, що були пошкоджені артерії та вени на шиї.

Також експерт не зміг пояснити, звідки взялися травми тупим предметом на тілі Ноздровської, які вона отримала ще при житті.

Крім того, обидві сторони поставили під сумнів висновок експерта, що смерть Ноздровської наступила саме 29 грудня 2017 року, оскільки деякі ознаки, які знайшли на трупі Ноздровської, як з’ясувалось у суді, можуть свідчити про те, що її смерть наступила і 30, і 31 грудня. Тобто це може спростовувати версію обвинувачення, що Россошанський сам її вбив і відніс до річки тіло за півтора кілометри від вбивства на зупинці в селі Демидів, де проживала Ноздровська і де проживає родина Россошанського.

Слід також зазначити, що сьогодні Анастасія Ноздровська - донька загиблої - попросила в суді охорону для себе у зв’язку з тим, що на минулому тижні їй у соцмережах почали погрожувати працівники поліції Київської області, зокрема, і помічниця Нєбитова. На це суд зауважив, що свого часу розпорядився вжити заходів безпеки по відношенню до батьків та доньки загиблої.

На це Ноздровська-молодша заявила, що фактично вона не має ніякої охорони. А в силу того, що мешкає за містом, то тим більше побоюються за своє життя.

В результаті суд розпорядився спрямувати звернення до Головного управління Нацполіції для того, щоб забезпечити Ноздровській-молодшій охорону.

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Вбивство Ірини Ноздровської - що відомо

Нагадаємо, що Ірина Ноздровська була вбита за версією слідства 29 грудня 2017 року своїм односельчанином Юрієм Россошанським.

Вбивство відбулося на грунті помсти за те, що Ноздровська не дозволила свого часу звільнити з в’язниці сина Россошанського, який ще раніше скоїв ДТП, внаслідок якого загинула сестра Ноздровської.

Ірина Ноздровська добилась того, що апеляційний суд повернув Дмитра Россошанського до в’язниці. Він зміг вийти з тюрми лише по амністії у 2020 році.

Родина Ноздровських переконана, що в поліції Київської області змусили Россошанського оговорити себе для того, щоб вигородити інших наразі невстановлених учасників вбивства Ірини Ноздровської.

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Автор: Дмитро Хилюк