Наявність квитка на матч ЄВРО 2020 між Україною і Англією не є підставою для в'їзду в Італію.

В'їзд в Італію з України для українських вболівальників з метою перегляду матчу чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу між національними збірними України та Англії практично неможливий через карантинні вимоги, запроваджені через стримування поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Посольство України в Італії у соціальній мережі Facebook.

Дипломати повідомили про діючі правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України у зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії в рамках чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться 3 липня у Римі.

"Відповідно до Декрету Уряду Італії від 18 травня 2021 №65 «Щодо невідкладних заходів, пов'язаних з надзвичайною епідеміологічною ситуацією, у зв’язку розповсюдженням COVID-19» туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесена і Україна, все ще знаходяться під забороною", - наголошується у повідомленні.

Водночас, відвідати Італію громадяни зазначеної групи можуть лише за наступних підстав (за обов’язковим наданням підтверджуючих документів):

робота;

навчання;

лікування;

повернення на постійне місце проживання;

обставини, пов'язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

Крім того, посольство повідомило про винятки на подорожі до Італії з країн групи "Е".

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По-перше, якщо йдеться про повторний в'їзд/виїзд до Італії громадянами Італії/ країн-членів Євросоюзу/Шенгенської зони та членами їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента та членам їх сімей у разі перебування (транзиту) за останні 14 днів з країн блоку "Е".

По-друге, якщо йдеться про можливість в'їзду в Італію з країн групи "E" для осіб, які мають підтверджені стабільні відносини (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.

Однак, обов'язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-ти денної самоізоляції.

З цього випливає, що громадянам України, які не відповідають вищезазначеним виняткам, в'їзд в Італію заборонений.

Детальніше з умовами в’їзду до країни можна ознайомитись за посиланням.

Також умови перетину кордону з Італією для вболівальників з України розміщені на офіційному сайті UEFA за посиланням.

"Принагідно нагадуємо, що наявність квитка на матч не є підставою для в'їзду в країну. Впевнені, що наші хлопці відчувають вашу шалену підтримку в незалежності від ваших координат на мапі світу!", - наголошують дипломати.

Україна - Англія: перед матчем

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією та Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

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Автор: Віталій Саєнко