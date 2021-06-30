В'їзд в Італію з України для українських вболівальників з метою перегляду матчу чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу між національними збірними України та Англії практично неможливий через карантинні вимоги, запроваджені через стримування поширення коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Посольство України в Італії у соціальній мережі Facebook.
Дипломати повідомили про діючі правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України у зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії в рамках чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться 3 липня у Римі.
"Відповідно до Декрету Уряду Італії від 18 травня 2021 №65 «Щодо невідкладних заходів, пов'язаних з надзвичайною епідеміологічною ситуацією, у зв’язку розповсюдженням COVID-19» туристичні поїздки для громадян країн групи "Е", до яких віднесена і Україна, все ще знаходяться під забороною", - наголошується у повідомленні.
Водночас, відвідати Італію громадяни зазначеної групи можуть лише за наступних підстав (за обов’язковим наданням підтверджуючих документів):
- робота;
- навчання;
- лікування;
- повернення на постійне місце проживання;
- обставини, пов'язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.
Крім того, посольство повідомило про винятки на подорожі до Італії з країн групи "Е".
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По-перше, якщо йдеться про повторний в'їзд/виїзд до Італії громадянами Італії/ країн-членів Євросоюзу/Шенгенської зони та членами їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента та членам їх сімей у разі перебування (транзиту) за останні 14 днів з країн блоку "Е".
По-друге, якщо йдеться про можливість в'їзду в Італію з країн групи "E" для осіб, які мають підтверджені стабільні відносини (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.
Однак, обов'язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-ти денної самоізоляції.
З цього випливає, що громадянам України, які не відповідають вищезазначеним виняткам, в'їзд в Італію заборонений.
Детальніше з умовами в’їзду до країни можна ознайомитись за посиланням.
Також умови перетину кордону з Італією для вболівальників з України розміщені на офіційному сайті UEFA за посиланням.
"Принагідно нагадуємо, що наявність квитка на матч не є підставою для в'їзду в країну. Впевнені, що наші хлопці відчувають вашу шалену підтримку в незалежності від ваших координат на мапі світу!", - наголошують дипломати.
Україна - Англія: перед матчем
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією та Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
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