Зазначається, що Комісія виступила за вирішальну роль міжнародних експертів у реформі Вищої ради правосуддя.

Венеційська комісія оприлюднила свій терміновий висновок на законопроект про обрання членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Йдеться про президентський проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП (№5068).

"Експерти Венеційської комісії наголосили на тому, що міжнародні експерти мають бути наділені вирішальною роллю у процесі відбору майбутніх членів ВРП та перевірки на доброчесність чинного складу", - зазначили у ЦПК.

У Центрі нагадали, що цей законопроект передбачає створення Етичної ради, трьох членів якої має номінувати Рада суддів України, а ще трьох - міжнародні та іноземні організації, які надають Україні допомогу у судовій реформі та боротьбі з корупцією.

Завдання Етичної ради - попередній добір кандидатів до ВРП та перевірка на доброчесність чинного складу органу.

Зауважується, що раніше "громадськість критикувала цей проект, оскільки він не забезпечував головного - вирішальної участі міжнародних експертів у процесі оновлення ВРП". "Її представники висловлювали думку, що делеговані судді не дадуть голосів за призначення до ВРП незалежних і чесних фахівців, тож сумнівний склад органу лишиться незмінним", - пояснили у ЦПК.

"Венеційка наголосила на тому, що саме незалежні експерти, номіновані міжнародними партнерами України, а не судді, мають мати визначальний вплив на рішення Етичної ради. Так, рішення мають ухвалюватися більшістю голосів, при цьому, підтримка щонайменше двох міжнародних експертів є обов’язковою. Окрім цього, у випадках, коли голоси розподілятимуться три на три, перевага має бути за тією позицією, яку підтримують щонайменше двоє міжнародних експертів", - зазначили у Центрі протидії корупції.

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Законопроект про обрання членів ВРП: що потрібно знати

15 лютого у Верховній Раді зареєстрували три президентські законопроекти щодо деяких питань діяльності Верховного суду та Вищої ради правосуддя, і зокрема проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП (№5068).

25 січня посли країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) в Україні заявили, що наприкінці минулого року українські партнери попросили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду у жовтні.

У відповідь посли G7 надали українській владі поради для реформування КСУ та проведення судової реформи в цілому, а також рекомендації стосовно реалізації антикорупційної реформи.

У рекомендаціях, серед іншого, йшлося про важливість терміново провести реформування Вищої ради правосуддя як необхідну передумову для ефективної судової реформи; створити незалежну комісію з питань етики, яка має повноваження перевіряти чинних членів ВРП та подавати за необхідності подання про звільнення членів ВРП до органів, що приймають остаточне рішення; запровадити новий прозорий процес відбору членів ВРП, який забезпечить високі стандарти щодо вимог до професійної етики та доброчесності, з ефективним змістовним залученням міжнародних представників до цього процесу.

Комісія з питань етики складе для ВРП список кваліфікованих кандидатів з високим рівнем доброчесності, з якого органи, відповідальні за відбір та призначення на посади, будуть зобов’язані обирати.

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Автор: Тетяна Поляковська