Кількість людей, які потребують поліпшення житлових умов, значно вища, ніж можливості бюджету.

В Україні діє програма надання соціального житла внутрішньо переміщеним особам, але її недостатньо.

Про це телеканалу "Дім" розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, кількість людей, які потребують поліпшення житлових умов, значно вища за можливості бюджету. При цьому Верещук переконана, що знайти необхідні кошти можна.

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Віце-прем'єр зазначила, що Німеччина, Швеція і Канада висловили готовність допомогти Україні з будівництвом соцжитла, в той час, як із Туреччиною такий договір уже укладено.

Верещук також додала, що в Херсоні є підходяща для будівництва ділянка, але місцева влада блокує можливість проведення туди необхідних комунікацій.

Як повідомляв УНІАН, на 2022 рік уряд у державному бюджеті запланував 5,5 мільярда гривень на забезпечення житлом усіх тимчасово переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій.

За даними міністерства соціальної політики, станом на липень 2021 року в Україні налічувалося 1473650 внутрішньо переміщених осіб.

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Автор: Олександр Топчій