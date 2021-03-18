Youtube обмежив можливість пропагандистам проводити прямі трансляції.

Youtube обмежив роботу телеканалу кремлівських пропагандистів «Вести Крым» – напередодні відзначення росіянами окупації українського Криму.

Про це повідомляє сам телеканал.

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Youtube обмежив можливість пропагандистам проводити прямі трансляції. Бан відеохостинг триватиме лише тиждень, тоді як попередження діятиме до червня 2021 року.

"Страйк" від Youtube прилетів після того, як пропагандисти виклали у мережу відео про "злочини" українських "нацистів" проти Радянського Союзу.

Окупація Криму: хронологія

Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. 18 березня 2014 року у Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Яна Ставська