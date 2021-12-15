Собака знову опинився у притулку.

Пес Джек, якого знайшли прив'язаним у київському парку, знову у притулку. Його взяла до себе нова родина, проте згодом відмовилася.

Про це розповіли в одній зі спільнот власників тварин Шевченківського району столиці, пише "Київ.Media".

"Усім привіт. На превеликий жаль... Джек повернувся до притулку. Джек знову в пошуку нової родини", - йдеться в повідомленні.

Допис про те, що пса взяла до себе нова родина, опублікований на сторінці притулку для тварин "Сіріус", вже видалили.

Як повідомляв УНІАН, Джека покинули прив'язаним у столичному парку на Дорогожичах. Хазяйка залишила з ним записку, в якій написала, що поїхала до Польщі на заробітки та до собаки не повернеться.

Згодом стало відомо, що в Києві псу знайшли нову родину. Люди дізналися про сумну долю собаки та вирішили його прихистити.

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Автор: Катерина Комолова