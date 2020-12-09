За його словами, українські громадяни, які мають відповідні документи від білоруських медичних установ, не повинні мати проблем з перетином кордону.

У Міністерстві закордонних справ України узгодили з білоруською владою питання про допуск українських громадян до Білорусі з метою лікування на період введених офіційним Мінськом тимчасових обмежень перетину наземного кордону.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України з посиланням на главу відомства Дмитра Кулебу.

«З початку листопада значна кількість українських пацієнтів опинилася у ситуації невизначеності після рішення Білорусі закрити наземний кордон. Особливо ті, кому необхідна трансплантація», — нагадав він.

«Я негайно доручив нашому посольству в Мінську вирішити проблему. Вже у середині листопада ми узгодили питання в’їзду українських пацієнтів з білоруською владою. Я радий повідомити, що проблема вирішена», — поінформував Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що українські громадяни, які мають відповідні документи від білоруських медичних закладів, не повинні мати проблем із перетином кордону. «Це стосується не лише критично важливих операцій, але й поїздок з метою медичного обстеження», — уточнив він.

Обмеження в'їзду в Білорусь для українців

29 жовтня Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь вирішив обмежити в'їзд з боку України у зв'язку з COVID-19.

Державна прикордонна служба України підтвердила інформацію про обмеження в'їзду.

"Згідно з повідомленнями, які надійшли до органів охорони державного кордону України від відповідних органів Республіки Білорусь, білоруська сторона з 29 жовтня обмежує пропуск через кордон. Зазначені обмеження суміжна сторона аргументує додатковими заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

- йдеться в повідомленні. Згідно з інформацією від ДПСУ, ці обмеження не поширюються на осіб, які перетинають кордон за дипломатичними або службовими паспортами, водіїв вантажних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення, і членів поїзних бригад.

2 листопада Кулеба доручив з'ясувати всі обставини непропуску українців до Білорусі, які сплатили за трансплантацію в Мінську і Бресті, після відповідних повідомлень у ЗМІ.

Раніше посол України в Білорусі повідомив, що влада Білорусі на тлі протестів проти режиму Олександра Лукашенка все частіше відмовляє у в'їзді громадянам України. За його словами, останнім часом обмежують в'їзд громадян з трьох країн, а саме - України, Литви та Польщі. Влада Білорусі, як сказав дипломат, вважає, що "окремі люди спортивної статури можуть брати участь в якихось заходах".

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Автор: УНІАН