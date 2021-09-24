У наказі, який нібито отримав університет, йдеться про те, що в гуртожитки і на заняття не повинні допускати студентів без вакцинації або ПЛР-тесту.

В НМУ ім. Богомольця змусили студент вакцинуватися, щоб бути допущеними до практичних занять. А пропуск таких занять загрожує відрахуванням. Адміністрація університету нібито дала їм час до понеділка, 27 вересня.

Про це Styler розповіли самі студенти.

Ресурс публікує скан-версію наказу, який нібито отримав вуз. При цьому на ньому немає ані печатки, ані підпису ректора.

У наказі йдеться про те, що в гуртожитки і на заняття не повинні допускати студентів без вакцинації або ПЛР-тесту.

У самому університеті студентам нібито сказали, що при пропуску 25% лекцій їх будуть відраховувати. Можна заплатити і повторно пройти курс, але для цього вимагають все ті ж сертифікати про вакцинацію.

"У нас твориться дурдом. Нам вчора надіслали наказ. Але він без підпису і печатки. По суті це тільки папірець. Нас всіх залякали і сказали, що до понеділка у нас повинні бути паспорти вакцинації, або робіть кожні три дні ПЛР-тест. Або ви не ходите на пари. А якщо ви не ходите на пари - вас відраховують через три тижні. Те ж саме зі студентами, які живуть у гуртожитку", - розповіла одна зі студенток.

При цьому дівчина обурена, що на вакцинацію двома дозами виділили лише 4 дні.

"Сказали, що студентів будуть відраховувати, а з гуртожитку виселяти. Але робити ПЛР-тест кожні три дні - це ж нереальні гроші. Плюс у когось можуть бути протипоказання. Це все незаконно, і ми вчора підняли бунт", - продовжила студентка.

Вона також повідомила, що сьогодні в університеті буде нарада з юристами з цього приводу.

Нагадаємо, КНУ ім. Шевченка перейшов на дистанційне навчання у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 в Києві.

З 23 вересня по 13 жовтня всі види навчальних занять за денною та заочною формами навчання здійснюватиметься відповідно до затверджених розкладів з використанням технологій дистанційного навчання.

Максимальний сумарний час роботи студентів і викладачів з персональним комп'ютером та іншою оргтехнікою протягом робочого дня не може перевищувати шести годин.

Кожна академічна година (45 хвилин) роботи заняття має перериватися мінімум на 5-10 хвилин.

Автор: Денис Прядко