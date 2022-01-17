Чоловік намагався винести з магазину дві пляшки алкоголю, через що йому зробили зауваження.

В Дніпрі чоловік напав з ножем на касира в супермаркеті. Він не хотів платити за пиво і ледь не влаштував різанину через зауваження, яке йому зробили.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Дніпро Оперативний".

Інцидент стався 16 січня. В одному з супермаркетів на Європейському бульварі чоловік відмовився платити за дві пляшки пива. Він намагався піти з магазину з неоплаченим товаром, на що звернула увагу касир. Жінка зробила чоловікові зауваження і вказала, що він повинен віддати гроші за пиво.

У відповідь на це агресивний покупець дістав ніж і почав погрожувати. Після цього чоловік вдарив касира рукою по обличчю і спробував втекти. Однак далеко піти йому не вдалося. Охорона супермаркету затримала його і передала поліції.

Читайте такожУ Києві до яна горе-мати порізала чотирирічного синаЗа інформацією видання, правоохоронці затримали чоловіка. Однак подальші подробиці інциденту не повідомляються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одеській області хлопець зарізав батька після різдвяної образи. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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