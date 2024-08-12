Військові мають право на відпустку з виїздом за кордон навіть під час дії воєнного стану.

Військові мають право на відпустку з виїздом за кордон навіть під час дії воєнного стану, але для цього треба правильно оформити документацію та надати її командиру підрозділу.

Адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кісь розповіла в коментарі РБК-Україна, як військовому оформити відпустку з виїздом за кордон. "Отримання дозволу на відпустку за кордоном треба починати не менш ніж за три тижні до дати її початку. Військовий має написати рапорт про надання відпустки з перебуванням за межами України", - уточнила юрист.

У рапорті вказуються:

Відео дня

умови подорожі

дати від’їзду та повернення

назву КПП, через який планується перетинати кордон (якщо відомо)

транспорт, яким військовослужбовець подорожуватиме до місця перебування і у зворотному напрямку

"Рапорт разом з документами, що підтверджують причину, місце перебування та терміни подорожі треба надати командиру підрозділу. В кожному конкретному випадку перелік документів буде відрізнятися. Наприклад, це можуть бути свідоцтва про шлюб чи народження дитини, довідки з лікарні про стан здоров’я близького родича та документи, які засвідчують перебування сім’ї за кордоном (з перекладом), або підтвердження бронювання готелю, квитки авіакомпанії тощо", - сказала Кісь.

Командир підрозділу має погодити рапорт та подати його командиру військової частини, який ухвалює рішення про відпустку та погодження поъздки выйськового за кордон.

Рішення оформлюють у відповідний наказ, військовослужбовцю видають відпускний квиток, в якому вказаний термін відпустки та дозвіл на виїзд. Перед відпусткою військовослужбовцю необхідно отримати витяг із наказу про відпустку із зазначенням можливості перетину державного кордону.

"Після вибуття з військової частини та прибуття на місце проживання перед виїздом за кордон військовослужбовець має стати на облік в ТЦК або органах місцевого самоврядування (якщо найближчий ТЦК на відстані більше ніж 30 км) та повідомити про виїзд за кордон для постановки на відповідний внутрішній облік", - наголосила фахывець.

Після повернення з-за кордону необхідно знятися з внутрішнього обліку перед поверненням до військової частини.

"Звичайна відпустка, як і закордонна, оформлюється наказом командира військової частини, в якій військовий проходить службу. Рішення приймає командир, керуючись досвідом та обставинами", - сказала Кісь.

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6 серпня юрист пояснила, що робити військовозобов'язаним за кордоном, які не оновили дані. У випадку перебування за кордоном, повідомлення про зміну даних також можлива шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності), пояснила Кісь.

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