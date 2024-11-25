Юрист розповіла про всі нюанси, пов'язані з цим процесом.

В Україні триває заборона на виїзд студентів за кордон, яка була введена в дію з 28 лютого 2022 року, після оголошення воєнного стану та загальної мобілізації. Винятком у цій ситуації є тільки студенти іноземних вищих навчальних закладів, заявила юрист Юлія Романенко на сайті B2B Consult.

За її словами, на поточний момент у чоловіків досі обмежені права на виїзд за кордон, однак це право зберігається для студентів 18-22 років, які навчаються за денною формою - на бакалавраті; на магістратурі фармацевтичного, ветеринарного або медичного спрямування.

Однак лише з метою навчання на програмах академічної мобільності. Згідно з постановою, для цього необхідно мати довідку про направлення на навчання до іноземного вишу, в якій буде зазначено підставу співпраці, термін навчального семестру за кордоном, відсутність негативних оцінок або фактів перескладання заліків та іспитів упродовж останніх двох семестрів і підтвердження рівня володіння мовою викладання в іноземному навчальному закладі.

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За словами Романенка, для виїзду за кордон необхідно також мати е-квиток студента, військово-довідковий документ з Територіального центру комплектування (ТЦК і СП) з відповідними відмітками та копію договору академічної мобільності, заздалегідь завіреної українським ВНЗ.

Що стосується чоловіків, то з 14 вересня 2022 року діє заборона на виїзд чоловіків-студентів, які навчаються за кордоном.

Інші новини про виїзд українців за кордон

Раніше УНІАН повідомляв, що деякі категорії чоловіків призовного віку навіть зараз можуть легально виїхати з України. Це, зокрема, стосується багатодітних батьків і одиноких батьків, опікунів тощо.

Крім того, у Пенсійному фонді України розповіли, чи може людина втратити субсидію в тому разі, якщо вона виїхала за кордон.

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