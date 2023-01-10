Організатора схеми затримали під час передачі іноземцю незаконно отриманої посвідки про тимчасове проживання в Україні під виглядом волонтера.

У Києві правоохоронці затримали організатора незаконної схеми легалізації та переміщення іноземців, а також військовозобов’язаних громадян України через державний кордон України під виглядом волонтерів.

"Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний за грошову винагороду у понад 10 тис. грн сприяв отриманню громадянами інших держав документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні",- йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Крім того, він пропонував іноземцям, а також громадянам України призовного віку свою допомогу в отриманні документів про статус волонтера у благодійному фонді, який займається доставкою міжнародних гуманітарних вантажів в України.

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Зазначається, що статус волонтера надавав можливість іноземцям та військовозобов'язаним безперешкодно перетинати державний кордон України у період воєнного стану.

Інформація про надання цих послуг розміщувалася на інтернет ресурсі разом із переліком цін, контактними даними організації та адресою розташування офісу.

Як повідомили в прокуратурі, організатора схеми затримали під час передачі іноземцю незаконно отриманої посвідки про тимчасове проживання в Україні під виглядом волонтера.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші учасники злочинної схеми, а також особи, які нею скористалися.

Воєнний стан в Україні: заборона чоловікам виїздити за кордон

Через повномасштабну війну Росії проти України в нашій державі діє воєнний стан і загальна мобілізація. Через це, згідно з законодавством, чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїжджати за кордон, за виключенням низки категорій. Студентів-чоловіків, які навчаються за кордоном, також не випускають з України.

На півдні країни за період воєнного стану прикордонники затримали понад 4,5 тис. ухилянтів.