Саме в компетенції Служби безпеки України розслідування воєнних злочинів.

Справу щодо зникнення журналіста УНІАНу Дмитра Хилюка передано до Служби безпеки України.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила прес-секретар поліції Київської області Ірина Прянішнікова. Вона зазначила, що одразу після деокупації Київщини поліція, колеги шукали журналіста УНІАН Дмитра Хилюка, бо багато хто знав його особисто.

За її словами, після того як надійшла інформація про те, що Дмитро Хилюк зник з села Козаровичі Вишгородського району Київської області у березні, поліція проводила розслідування, брала свідчення у його родини.

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"На той момент він у нас враховувався як зниклий безвісти. Ми не знали, що він знаходиться в полоні. І нині ми так само це не можемо підтвердити", - додала Прянішнікова.

При цьому зазначила, що той факт, що передано справу до СБУ Київщини, свідчить про те, що йдеться про воєнний злочин, а їх розслідування є компетенцією СБУ.

"Ми передаємо до СБУ всі справи, які стосуються воєнних злочинів. І якщо це був злочин, який скоєний саме проти цивільної особи, і в нас була інформація . що це було викрадення, то ця справа дійсно була передана до СБУ і вони вже її будуть розслідувати як порушення законів і звичаїв війни проти цивільного населення", - повідомила Прянішнікова.

Зникнення журналіста Хилюка

Як повідомляв УНІАН, у село Козаровичі під Києвом окупанти увійшли 26 лютого 2022 року, розставили тут свою техніку, в тому числі біля будинку, де проживав Дмитро Хилюк. Журналіста УНІАН і його батька російські окупанти захопили неподалік їх будинка. Батька пізніше відпустили, а Дмитро зник. Пізніше надійшла інформація, що Хилюк в полоні, його вивезли в Росію. З однієї з російських колоній від Дмитра Хилюка прийшов дуже короткий лист, тільки три речення. Ця записка підтверджує: він живий.

"Дорогі мої мамо і тату, я живий, здоровий. В мене все хорошо. Діма", - йшлося у листі.

Дмитро вже понад рік перебуває в російському полоні. Група 1+1 media звернулася до міжнародної професійної спільноти та правозахисних комʼюніті з проханням посприяти визволенню з російського полону Хилюка, а також усіх цивільних заручників, яких РФ незаконно утримує від початку повномасштабної війни в Україні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направляв лист до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової для отримання детальнішої інформації про викраденого Росією журналіста Хилюка, однак відповіді наразі не отримав.

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