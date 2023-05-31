Омбудсмен Лубінець заявив, що продовжить порушувати питання звільнення Дмитра Хилюка з російського полону.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що неодноразово під час контактів з російською стороною порушував питання повернення до України викраденого російськими військовими журналіста УНІАН Дмитра Хилюка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лубінець сказав на брифінгу. "Щодо звільнення вашого колеги-журналіста, я не можу дати вам позитивний аналіз. На даний час, усі зусилля, які ми докладаємо - я особисто і інші державні органи влади- не показали позитивного результату. На жаль, він в Україну не повернувся", - сказав Лубінець.

"Казати вам, що у найближчому майбутньому ми його повернемо, я теж не буду. Я звик казати реальні справи. Єдине, що точно можу сказати, що неодноразово особисто порушував це питання з російською стороною. Порушував і буду порушувати надалі", - зазначив Лубінець.

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Викрадення журналіста Хилюка

Дмитро Хилюк вже понад рік перебуває в російському полоні. Група 1+1 media звернулася до міжнародної професійної спільноти та правозахисних комʼюніті з проханням посприяти визволенню з російського полону Хилюка, а також усіх цивільних заручників, яких РФ незаконно утримує від початку повномасштабної війни в Україні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направляв лист до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової для отримання детальнішої інформації про викраденого Росією журналіста Хилюка, однак відповіді наразі не отримав.

В Україні справу щодо зникнення журналіста УНІАНу Дмитра Хилюка передано до Служби безпеки України.

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