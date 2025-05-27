Серед іншого, нове законодавство визнаватиме результати неформальної освіти українською мовою, яку діти здобувають за кордоном.

Очікується, що вперше за історію незалежності Україна офіційно визнає статус та діяльність українських освітніх осередків за кордоном. Як зауважила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі, станом на сьогодні за кордоном перебувають сотні тисяч українських дітей.

Вона зазначила, що питання освіти таких дітей неодноразово порушувалося під час зустрічей президента з українськими громадами в різних країнах світу.

Також Верещук нагадала, що у лютому Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону "Про повну загальну середню освіту", які закріплюють право кожної дитини на визнання результатів її навчання за кордоном. Ці зміни набудуть чинності 15 червня.

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Водночас до цього часу Кабінет міністрів має ухвалити постанову, яка визначатиме порядок визнання результатів такого навчання. Проєкт такого акту вже був розроблений.

Серед іншого, нове законодавство визнаватиме результати неформальної освіти українською мовою, яку діти здобувають за кордоном, зокрема, в суботніх і недільних школах.

"Це вперше за історію нашої незалежності, коли українська держава офіційно визнає статус і діяльність українських освітніх осередків за кордоном", - зауважила Верещук.

Виїзд дітей за кордон

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами дослідження у сфері освіти "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", яке ініціювала "Фундація Олени Зеленської", кожен четвертий український підліток розглядає можливість міграції за кордон в майбутньому.

Чотири основні причини бажання еміграції серед підлітків - це більші можливості за кордоном (80%), бажання побачити світ (64%), вища якість освіти (39%) та безпекові чинники (38%).

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