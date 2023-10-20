За ухилення він мобілізації чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Жителя Балаклії засудили до 3-х років позбавлення волі за ухилення від призову.

Як повідомляє прокуратура Харківської області, чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби у ЗСУ.

У лютому 2023 року він отримав повістку для прибуття до військкомату для відправлення до військової частини, але вирішив не прийти та переховувався у свого знайомого на дачі.

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"У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що не готовий брати зброю до рук і націлити на іншу людину", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Обвинувальний вирок виніс Балаклійський районний суд Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Мобілізація в Україні - останні новини

У жовтні в Україні запрацював онлайн-реєстр військовозобов'язаних чоловіків. У ньому міститимуться основні дані призовників, такі як місце проживання та роботи, адреса, номер телефону, сімейний стан, володіння транспортними засобами.

Такий механізм спростить постановку чоловіків на військовий облік. Про розсилку електронних повісток поки не йдеться, але можливо таку функцію впровадять у майбутньому.

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