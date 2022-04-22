У цей час посилять патрулювання вулиць.

На Львівщині скасовано комендантську годину у Великодню ніч.

Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Комендантську годину у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 6:00 24 квітня, скасовано. Відповідний наказ як голова Львівської ОВА я видав сьогодні", - зазначив він.

Козицький закликав громадян берегти себе та бути обачними.

Разом з тим, як повідомив мер Андрій Садовий, у Львові не буде нічних богослужінь на Великдень. Це рішення ухвалила Рада єпископів Львова, з огляду на війну з Росією.

"Попри те, що у Пасхальну ніч скасовано комендантську годину, змін у графіку святкових богослужінь у храмах Львова не буде. Просимо всіх львів’ян бути пильними, зберігати спокій та не нехтувати своєю безпекою! Все буде Україна", - наголосив Садовий.

Також в Одесі та Одеській області у Великодню ніч скасували комендантську годину. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що розпорядженням голови ОВА Максима Марченка з 22:00 суботи, 23 квітня, до 05:00 неділі, 24 квітня, скасовується комендантська година.

За словами Марченка, в цей час патрулювання вулиць посилиться правоохоронцями і силами Національної гвардії.

"У церквах і храмах будуть проходити святкові богослужіння, які зможуть відвідати всі віруючі. Однак безпека понад усе і Великдень не скасовує належного реагування на повітряні тривоги", - сказав голова ОВА.

Разом з тим правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними на Великдень – ворог може влаштувати провокації.

"Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні. Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії рф. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об’єднань". Підлості ворога достатньо, щоб влаштувати провокації навіть у Великдень – одне з найбільших християнських свят. Тож закликаємо українців бути особливо пильними у цей період", - йдеться у повідомленні СБУ в Facebook.

Служба безпеки України та Національна поліція докладуть максимум зусиль, щоб Великдень пройшов безпечно.

"Проте громадянам слід враховувати, що в нашій країні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів. У зв’язку з цим рекомендуємо вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях. Також просимо дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, на Хмельниччині також скасовують комендантську годину у Великодню ніч.

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