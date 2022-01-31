На протест прийшли близько 500 людей.

30 січня у столиці Німеччини, Берліні, люди вийшли на антивоєнну демонстрацію "Війна не має кордонів!" проти дій Російської Федерації.

Як повідомляє посольство України у ФРН, учасники протесту, зокрема, закликали німецьку владу не дати Росії знову напасти на українські території.

"У Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави", - йдеться в повідомленні.

За словами одного з учасників демонстрації Олександра Снідалова, на демонстрацію прийшли близько 500 людей.

"Це була одна з найпотужніших українських вуличних акцій в Берліні з тих, що мені довелось бачити. А я бачив не одну. Прекрасна організація, чіткі тези, продуманий план та широка підтримка... Близько 500 людей на політичній акції - для української спільноти в Берліні це дуже багато. Було досить багато німців, білорусів, також були грузини, поляки, естонці та інші друзі України. Розпочалась акція біля Бранденбурзьких воріт і продовжилась маршем вулицями Берліна з зупинками біля посольства РФ та представництва Баварії", - розповів чоловік на своїй сторінці у Facebook.

Заклики українців, за його словами, стосувались військової загрози РФ, "Північного потоку-2", підтримки України та справи MH17.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовлялися надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлерка Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

30 грудня нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

Читайте такожБільшість опитаних жителів Німеччини проти надання летальної зброї Україні16 січня посол України у ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

17 січня в Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини в питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Згодом міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про готовність передати Україні 5 тисяч військових касок.

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