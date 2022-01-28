Міністр зазначив, що кінцева мета Путіна, це не завоювання України, а розширення свого впливу в глиб західної Європи.

У разі, якщо Німеччина не змінить своєї позиції щодо агресії Росії, то вона отримає проблеми у вигляді Німецької Демократичної Республіки.

Про це у Верховній раді на "Годині запитань до уряду" заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Якщо Німеччина не змінить позиції щодо відсічі російської агресії, Федеральному уряду доведеться розбиратись не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки. І це не перебільшення. Адже матеріальна основа для НДР вже існує. Це не тільки "Північній потік 2", раніше це був газогін "Опал", це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, це окремі віце-адмірали, які торпедують власну країну дивними висловами",- заявив міністр.

Резніков повідомив, що мета РФ - це зміна сучасної архітектури безпеки світу.

"Відновлення НДР це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені. Росія вже офіційно висунула вимоги до демонтажу НАТО у 14 країнах - це теж здавалося абсолютно неможливим. Дуже добре, що члени альянсу дали чітку відповідь, але має бути практична частина, щоб потім не довелося давати відповідь, хто почне відновлювати Берлінську стіну", - зазначив голова Міноборони.

Читайте такожУ Білому домі розповіли про результати розмови Байдена і ЗеленськогоТакож міністр сказав, що кінцева мета Путіна, це не завоювання України, а розширення свого впливу в глиб західної Європи.

"Ми попереджали західних партнерів, що метою кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС, ми попереджали, що буде атака на країни Балтії і вона сталася; що після цього буде ескалація, якщо не буде відповіді, і ескалація проти Польщі сталася", - додав очільник відомства.

Читайте також Глава МО Британії про "шанс" зупинити агресію РФ: не налаштований оптимістично Блокування постачання зброї Німеччиною - що відомо

Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через агентство НАТО з підтримки та постачання.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання зброї Україні. На її думку, "подальше військове загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України у ФРН Андрій Мельник в черговий раз закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

17 січня в Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини в питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Згодом Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила про готовність передати Україні 5 тисяч військових касок, а також допомоги відбудувати один бункер в Одеській області.

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