У ТЦК та СП нагадали, кому і коли потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Рішення військово-лікарських комісій (ВЛК) дійсні протягом року, а ті, хто мали статус "обмежено придатний" мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року.

Про це розповів начальник медичної служби Тернопільського обласного ТЦК, лейтенант медичної служби Олег Фаріон, повідомила Тернопільська ОДА. Фахівець пояснив, що постанова ВЛК має певний термін дії. Тобто, в облікових цілях – 5 років, під час призову на військову службу в особливий період – рік.

Якщо військовозобов'язаний користується правом на відстрочку і має медичний огляд до 5 років, тоді повторно проходити його не треба. Інші випадки, якщо військовозобов’язаний самостійно хоче повторно пройти ВЛК у зв’язку зі зміною стану здоров’я, тоді такий медичний огляд проводиться позачергово.

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Під час дії особливого періоду, військовозобов’язаний оглядається терапевтом, хірургом, отоларингологом, офтальмологом, невропатологом і психіатром. Особам старше 40 років в обов’язковому порядку проводять запис ЕКГ.

Основними документами, які визначають правила проведення військово-лікарської експертизи є закон "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ затверджене наказом міністра оборони від 14.08.2008 №402 зі змінами.

Також Фаріон пояснив, що робити при непогодженні з рішенням ВЛК.

"Придатність до військової служби це такий стан здоров’я, який дозволяє виконувати обов’язки військової служби, тому придатний на сьогодні не тотожний з діагнозом "здоровий". Проте, до 60 днів ви можете оскаржити постанови районного (міського) ТЦК та СП в обласній ВЛК обласного ТЦК та СП. Постанови обласної ВЛК можуть бути оскаржені в штатній ВЛК регіону", - деталізував він.

Мобілізація в Україні

Верховна Рада проголосувала за відстрочку від мобілізації військовозобов’язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра, загинули або зникли безвісти на війні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк уTelegram. Він деталізував, що Рада підтримала одразу в цілому законопроєкт №11391 щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

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