Експерт зазначив, що опади, які випадуть, будуть перш за все зволожувати територію і поповнювати запаси вологи в ґрунті.

Водосховища в Криму в наступному році не наповняться, навіть якщо взимку і навесні будуть рясні опади.

Про це заявив у коментарі Крим.Реалії заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк. Він зазначив, що опади, які випадуть, будуть перш за все зволожувати територію і поповнювати запаси вологи в ґрунті.

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«Ті опади, які випадають, фактично не є стокоформуючими, вони більше здійснюють зволоженість території і поповнюють запаси вологи в ґрунті, але вони не формують стік. І це чітко відображається в тій проблематиці, яка сьогодні стоїть перед (окупаційною – ред.) владою Криму», – сказав Яцюк.

Він також підкреслив, що ситуація з нестачею води в Криму в 2020 році буде позначатися на його забезпеченні водою і в наступні роки.

Чому в окупованому Криму не вистачає води

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: Андрій Василюк