Президент України пояснив, як саме Росію можна схилити до переговорів.

Україна бореться за міцний союз між європейськими партнерами, оскільки Росія продовжує працювати над дестабілізацією ситуації в деяких західних країнах, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Ми боремося за цю єдність. І ми наполегливо боремося за союз між Сполученими Штатами і Європою. Думаю, що без цієї міцності перемога над [кремлівським диктатором] Путіним неможлива або вкрай складна", - зазначив він в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. У Telegram президента було опубліковано головні тези.

Військова допомога Україні

Володимир Зеленський заявляє, що хоч підтримка з боку США не була припинена, але будь-які затримки або обмеження можуть призвести до втрати територій.

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"Сьогодні США забезпечують близько 30% обороноздатності України. Уявіть, що станеться, якщо ми втратимо ці 30%. Наслідки не обмежаться Україною: якщо американська допомога припиниться, це вплине на європейських лідерів і послабить усю коаліцію. Ми не тільки залежатимемо від американської допомоги, а й зіткнемося з ризиком припинення європейської підтримки. Це буде не просто 30% або 35% - ми можемо втратити щонайменше 60% від загального обсягу допомоги", - зазначив він.

Крім того, це підвищить ризик територіальних втрат.

Втрати Росії у війні

За словами президента України, окупанти вже зараз зазнали величезних втрат - 300-350 тисяч загиблих солдатів, 50-70 тисяч зниклих безвісти, 600-700 тисяч поранених.

"Це приблизні цифри. Співвідношення втрат становить один загиблий до двох поранених, тому що їхня польова медицина слабша. Вони часто залишають своїх поранених солдатів на полі бою", - підкреслює Зеленський.

Однак він вважає, що Росія, незважаючи на величезні втрати, все одно не готова закінчити війну і не хоче миру, заявляючи про протилежне. Єдиною метою кремлівського диктатора є знищення України - щоб наша країна перестала існувати.

Вибори і "російський слід" в українському уряді

Президент України вважає, що "не вписується" в плани Росії. Окупантам нібито потрібна маріонетка у владі України, яку можна контролювати. "До війни вони вже мали вплив у нашому парламенті. Вони контролювали одну з найбільших політичних партій і робили все, щоб Україна не могла остаточно обрати європейський шлях", - зазначив він.

Нові вибори відбудуться лише після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Але саме цього, за його словами, і хоче Путін. Адже якщо воєнний стан буде скасовано, українські військовослужбовці повернуться додому і тоді не буде кому захищати Україну.

Гарантії безпеки

"Без гарантій безпеки Росія вторгнеться знову", - наголосив президент України. За його словами, в Україні є віра в те, що президент США Дональд Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації. Успіхом же Зеленський вважає "перемогу здорового глузду" - припинення війни та надання Україні міцних гарантій безпеки.

Принаймні, гарантувати Україні те, що Путін ніколи не повернеться з новим вторгненням через рік, 10 чи 20 років.

Зеленський підкреслює, що саме забезпечення членства України в НАТО є найшвидшим шляхом до дипломатії. Але цього все одно буде недостатньо, хоча цей крок і дає впевненість, що Україна ніколи не залишиться на самоті.

Про Путіна

Володимир Зеленський вважає, що Путін зрозуміє необхідність припинення війни тільки, якщо йому поставлять чіткий ультиматум.

"Якщо США і Трамп скажуть йому: "Закінчи війну, або Україна отримає перше, друге, третє...", - він прислухається. Якщо Китай скаже йому: "Зупинись, або ми розірвемо економічні зв'язки, запровадимо санкції проти твоїх банків та ізолюємо твої компанії", - він прислухається", - пояснює президент України. Також, за його словами, Путін не боїться війни із Заходом, але боїться економічного колапсу і внутрішніх заворушень.

Раніше УНІАН повідомляв, що війна в Україні, за словами Володимира Зеленського, принесла США мільярди доходів.

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