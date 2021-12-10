Українські автоспортсмени назвали кілька важливих правил "слизького кермування".

Зміна погодних умов часто супроводжується великою кількістю аварій, особливо коли мова йде про сніг та ожеледь на дорозі. Професійні автоспортсмени, які мають справу з екстремальним водінням, кажуть, що є кілька важливих правил "слизького кермування", які зможуть вберегти водія від ДТП.

Про це йдеться в сюжеті "ДжеДАІ".

У негоду водії обов'язково мають зменшити швидкість та збільшити дистанцію. Слід пам'ятати про гальмівний шлях.

"В першу чергу ми маємо зрозуміти, що коефіцієнт щеплення покришок з дорожнім покриттям набагато гірший. Тому гальмівний шлях буде довшим", - каже автоспортсмен Андрій Яроменко.

Читайте такожУкраїнець самотужки перетворив старенький Opel на електрокар (відео)Однак часто в ожеледицю навіть досвід не допомагає, бо не всі знають, як правильно долати слизькі ділянки.

"Систему підготовки до здачі на посвідчення водія в нас влаштовано таким чином, що кількість годин, яку проїжджають учні на майданчиках, занадто мала. І знання інструкторів, на жаль, бажають кращого", - вважає Яроменко.

Окрім того, гонщики кажуть, що одна з головних помилок "слизької" їзди - газувати на повороті.

"Багато хто влітку їздить неправильно, але коли асфальт сухий і чистий, він пробачає ці помилки. І люди думають, що це правильно, а потім, коли випадає сніг чи дощ, починаються проблеми", - розповів автоспортсмен Сергій Гусєв.

Створюють загрозу аварій і пішоходи, які переходять дорогу в недозволених місцях. Якщо вдень водій їх ще може побачити, то вночі це часто неможливо. А в умовах ожеледиці загальмувати вчасно може бути значною проблемою.

За інформацією правоохоронців, в Україні за 10 місяців 2021 року сталося 154 тисячі ДТП, а взимку ця цифра лише збільшуватиметься. Однією з причин зимових аварій поліцейські називають небажання водіїв змінювати шини на зимові.

"У правилах дорожнього руху відсутня норма, яка б зобов'язувала водіїв і власників транспортного засобу замінити гуму. Є лише рекомендація, за яку фактично немає відповідальності у випадку невиконання", - зазначив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як повідомляв УНІАН, в Україні змінилася програма підготовки водіїв: серед нового - уроки етики на дорогах.

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Автор: Катерина Комолова