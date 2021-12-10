Зміна погодних умов часто супроводжується великою кількістю аварій, особливо коли мова йде про сніг та ожеледь на дорозі. Професійні автоспортсмени, які мають справу з екстремальним водінням, кажуть, що є кілька важливих правил "слизького кермування", які зможуть вберегти водія від ДТП.
Про це йдеться в сюжеті "ДжеДАІ".
У негоду водії обов'язково мають зменшити швидкість та збільшити дистанцію. Слід пам'ятати про гальмівний шлях.
"В першу чергу ми маємо зрозуміти, що коефіцієнт щеплення покришок з дорожнім покриттям набагато гірший. Тому гальмівний шлях буде довшим", - каже автоспортсмен Андрій Яроменко.
Читайте такожУкраїнець самотужки перетворив старенький Opel на електрокар (відео)Однак часто в ожеледицю навіть досвід не допомагає, бо не всі знають, як правильно долати слизькі ділянки.
"Систему підготовки до здачі на посвідчення водія в нас влаштовано таким чином, що кількість годин, яку проїжджають учні на майданчиках, занадто мала. І знання інструкторів, на жаль, бажають кращого", - вважає Яроменко.
Окрім того, гонщики кажуть, що одна з головних помилок "слизької" їзди - газувати на повороті.
"Багато хто влітку їздить неправильно, але коли асфальт сухий і чистий, він пробачає ці помилки. І люди думають, що це правильно, а потім, коли випадає сніг чи дощ, починаються проблеми", - розповів автоспортсмен Сергій Гусєв.
Створюють загрозу аварій і пішоходи, які переходять дорогу в недозволених місцях. Якщо вдень водій їх ще може побачити, то вночі це часто неможливо. А в умовах ожеледиці загальмувати вчасно може бути значною проблемою.
За інформацією правоохоронців, в Україні за 10 місяців 2021 року сталося 154 тисячі ДТП, а взимку ця цифра лише збільшуватиметься. Однією з причин зимових аварій поліцейські називають небажання водіїв змінювати шини на зимові.
"У правилах дорожнього руху відсутня норма, яка б зобов'язувала водіїв і власників транспортного засобу замінити гуму. Є лише рекомендація, за яку фактично немає відповідальності у випадку невиконання", - зазначив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Як повідомляв УНІАН, в Україні змінилася програма підготовки водіїв: серед нового - уроки етики на дорогах.
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