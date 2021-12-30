Звичайна собі хата стала місцем найвдаліших селфі та святкової атмосфери.

Два кілометри дротів та щонайменше дві тисячі мерехтливих лампочок - у Семенівці, що на Чернігівщині, підготовка до свят на подвір'ї однієї з родин набрала небувалих масштабів. Світлова композиція спровокувала без перебільшення паломництво до їхнього двору. Звичайна собі хата стала місцем найвдаліших селфі та святкової атмосфери, як у кіно.

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Це - ціла світлова композиція, на кожному об'єкті інший колір. Дахи хати, хліва та гаража - у жовтому мерехтінні, паркан - у біло-блакитному, висаджені маленькі туї рожеві, поряд контрастує лавочка, а по центру - ледь не п'ятиметрова ялинка. Зелена красуня мерехтить різними кольорами. Діти у захваті.

Вночі усе мерехтить, а вдень можна побачити усю непросту систему. Виявляється, що ялинка у дворі - не дерево, а оптична ілюзія. Змайстрована конструкція з дверцятами та туями, обплетена гірляндами.

Власниця подвір'я, Ірина Сич, розповіла, що не хотіла рубати справжню ялинку. Тому вона придумала зробити силует дерева з горщиків з туями, які згодом можна буде висадити вже у землю.

Вмикати ілюмінацію важко, адже розетки розкидані по всьому подвір'ю. Новорічна інсталяція ледь не єдине джерело освітлення на вулиці. Люди йдуть до подвір'я пішки, їдять на машинах та велосипедах.

Читайте такожУ Одесі пройшов мотопробіг Дідів Морозів (відео)Протягом року автор світлової композиції, майстер з ремонту авто, заощаджував кошти на прикрашання подвір'я. Він скуповував гірлянди та витратив на них усю зарплату за 6 місяців.

Сам майстер нині живе у Києві, а щоб прикрасити подвір'я батьків він витратив 6 днів. Торік плата за електроенергію зросла на 200 гривень, проте власниця подвір'я не шкодує та планує й надалі вмикати гірлянди.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одеській області спорудили триметрову ялинку з монет. Її внесли до Національного реєстру рекордів України.

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