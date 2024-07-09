Є дві вимоги: хто з педагогів має право на відстрочку від мобілізації

Технічний персонал навчальних закладів відстрочці не підлягає, тож може бути мобілізованим.

Українські вчителі можуть отримати відстрочку від призову, але існують певні обов'язкові вимоги.

Як пояснила експертка ГО "Юридична сотня" Марія Звягінцева, щоб педагог міг отримати відстрочку, потрібно виконати дві ключові умови, передбачені Законом України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Яякщо діяльність фахівця не відповідає встановленим критеріям, відстрочка не застосовується.

Втім, більшість педагогів можуть розраховувати на відстрочку, серед яких:

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наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають наукове звання чи ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють у відповідних закладах за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Для того, щоб педагог міг отримати відстрочку, необхідно дотримуватися двох основних умов:

1. робота в закладі освіти повинна бути основною, а не виконуватися за сумісництвом;

2. зайнятість не менше 0,75 ставки.

Якщо ці умови не виконуються, то відстрочка не застосовується. Наприклад, вчитель, який працює на пів ставки, не зможе отримати відстрочку через педагогічну діяльність, якщо, звісно, він не має інших підстав для цього.

Важливо зазначити, що для технічного педагогічного персоналу, який охоплює лаборантів, методистів, бібліотекарів та інших співробітників, така відстрочка не передбачена. Відстрочка надається лише науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам різних освітніх закладів.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, Міноборони України розповіло, як часто потрібно проходити військово-лікарську комісію під час воєнного стану.

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час - раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває", - зауважив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Водночас командир 28-ї Окремої механізованої бригади Роберт "Мадяр" Бровді розповів, якою має бути компетентна мобілізація в Україні. За його словами, такий призов дає можливість "взбодрити до війська" всіх тих, хто за 2,5 роки так і не спромігся вступити до лав Сил оборони.

"Але їх сумління мучить чи обставини - бігаючі ТЦКашники з повістками, чи неможливість виїзду за кордон, чи досягнення віку призовного та змушує покрутити головою і вивчити питання і спробувати знайти собі застосування у війську по рівню власних знань і компетенції. А не під совок загрібання всіх у навчальні центри, а потім закриття ними дір нестачі особового складу у підрозділах", - зазначив він.

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