Так, у вагоні є службове купе для персоналу, там є й кухня.

У час, коли не працюють аеропорти, не літають літаки, а автомобілем або довго, або неможливо дістатися, залізниця для усіх нас стає чи не єдиною рятівною артерією. І саме залізницею наразі в Україну прибувають із важливими місіями до України.

Відео дня

Як йдеться в сюжеті ТСН, президенти, прем'єри, міністри та світові зірки їдуть до нашої країни у вагонах-салонах, це ніби 5-зіркові готелі на рейках.

Так, у вагоні є службове купе для персоналу, там є й кухня. Для охорони VIPів теж є окреме купе. Облаштовано й простору переговірну кімнату, спальню для поважного гостя та душ з туалетом.

Коли офіційні особи все це бачать, каже провідниця Тетяна, їм аж подих перехоплює. "Вони в захваті", - розповідає вона.

Салони-вагони - це ще спадок Радянського союзу. Розкішні апартаменти на рейках доступні для тих, хто готовий заплатити 20 тисяч гривень за увесь вагон в один бік за напрямком Київ-Львів.

Хто приїздив до України потягом УЗ під час повномасштабної війни

9 квітня прем'єр-міністр Великої Британії здійснив візит до Києва, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Як стало відомо, Джонсон приїхав до Києва потягом з Польщі.

16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва вперше з початку повномасштабної війни потягом УЗ.

25 жовтня президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру подякували в потязі "Укрзалізниці" за надані Україні системи ППО "IRIS-T" букетом з ірисами. "Концентрація ірисів на фото в купе нашого ранкового дипломатичного поїзда не випадкова: любов до ірисів у нас у всіх спільна, що поробиш", - поділилися в прес-службі УЗ.

Вас також можуть зацікавити новини: