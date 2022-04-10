Напередодні прем'єр-міністр Британії здійснив візит до Києва, де зустрівся з Зеленським. Як стало відомо, Джонсон приїхав до Києва потягом з Польщі.

Перм'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон змінив свою офіційну світлину в Instagram. Наразі його фото поміщено у коло кольорів національного прапора України.

Відповідний жест є знаком підтримки України у війні з Росією, який громадяни використовують по всьому світу.

На підтримку Бориса Джонсона позитивно відреагували й у прес-службі Верховної Ради.

Разом з тим у власному Twitter Борис Джонсон написав, що "українці мають мужність лева. Президент Володимир Зеленський видав рев цього лева. Велика Британія непохитно стоїть на стороні народу України".

Напередодні, 9 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії здійснив візит до Києва, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Як стало відомо, Джонсон приїхав до Києва потягом з Польщі.

На додачу до пакета фінансової та військової допомоги Борис Джонсон записав звернення до залізничників.

"Вітаю, це Борис Джонсон, прем'єр-міністр Сполученого Королівства. Я на борту фантастичного поїзда Укрзалізниці до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку - всій команді залізничників - за те, що ви робите. Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії Росії. Я глибоко співчуваю вашим втратам та подумки з постраждалими залізничниками в Краматорську. Я хочу, щоб ви знали: Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі!" - повідомили в УЗ.

Нагадаємо, Лондон готовий на чіткі кроки, які допоможуть зупинити російську агресію. Зокрема, Велика Британія готова лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти нашій економіці встояти, та разом з партнерами постачатиме Україні обладнання, технології, ноу-хау, розвідувальну інформацію.

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