За словами Дмитра Франчука, у процесі вручення повісток є кілька аспектів, які впливають на їхню законність.

Громадянина України можуть оштрафувати за неявку в ТЦК за повісткою тільки за умови, що він свідомо проігнорував повістку, яку вручили належним чином. Про це у коментарі УНІАН розповів адвокат і активіст Дмитро Франчук.

За його словами, у процесі вручення повісток для військового обліку в Україні є кілька важливих аспектів, які впливають на їхню законність, а також на можливість накладення штрафів за невиконання обов'язків військовозобов'язаних.

Так, повістка для уточнення даних, якщо її залишили в поштовій скриньці, передали родичам або сусідам, не вважається врученою відповідно до норм законодавства.

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Крім того, роботодавець має забезпечити, щоб повістку військовозобов'язаному вручили особисто в руки.

Юрист підкреслив, що щоб повістка, надіслана поштою, вважалася врученою, необхідно виконати кілька умов:

Повістка має бути надіслана рекомендованим листом із повідомленням про вручення - тобто, військовозобов'язаний має особисто поставити підпис про отримання листа.

Має бути повідомлення про вручення. На пошті залишається відмітка про те, що лист було вручено адресату, або прописується причина невручення (відсутність за адресою, відмова від отримання тощо).

Одержувач має певний термін для того, щоб забрати лист на пошті. Якщо він цього не зробив, лист вважається врученим.

Якщо ж повістку просто поклали в поштову скриньку, каже Франчук, це не тягне за собою жодної юридичної відповідальності з боку адресата, адже немає жодних доказів того, що повістку отримала саме та військовозобов'язана особа, якій вона адресується:

"Лист міг загубитися, можливо, його вкрали, або документ отримав інший мешканець. Крім того, такий спосіб вручення повістки порушує право громадянина на отримання інформації особисто".

Штрафи за неявку до ТЦК за повісткою: останні новини

Раніше УНІАН повідомлячв, якими були штрафи за неявку в ТЦК в листопаді. Ухилянтів можуть оштрафувати, позбавити майна та навіть посадити у в'язницю.

Також ми повідомляли, чи рятує сплата штрафу від служби у війську. Оплата штрафу є лише "виконанням обов'язку за порушення", а саме неявку за повісткою у визначену дату. При цьому будь-яка інша повістка (виклик на іншу дату) та неявка в цю дату - буде новим порушенням.

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