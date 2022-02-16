Міські підприємства, які забезпечують стратегічно важливі функції, переведені в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації.

У Києві перевірили системи резервної комунікації в умовах відсутності мобільного зв’язку та інтернету для підприємств життєзабезпечення.

Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Система резервного зв'язку базується на системі головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

"Перевірка проведена успішно, система працює стабільно, і підприємства критичної інфраструктури, серед яких "Київтеплоенерго", "Київводоканал", "Київгаз", ДТЕК "Київські електромережі" та інші, готові до позаштатних викликів та ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Пантелеєв підкреслив важливість того, щоб навіть в умовах відсутності стільникового зв’язку та інтернету відповідальні особи на підприємствах були в доступі цілодобово і вчасно приймали вказівки відповідно до ситуацій.

За його словами, місто діє за чітким та послідовним планом, а підприємства, які забезпечують стратегічно важливі функції, переведені в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації. Черговий крок – забезпечення цих підприємств гарантованим безперебійним зв’язком у разі відсутності стільникового зв’язку та інтернету.

"Нагадаю, що ми забезпечили можливість додаткового виробництва електроенергії на київських ТЕЦ. Це дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання Києва в умовах надзвичайної ситуації, насамперед закладів соціальної сфери, зокрема лікарень. Протягом грудня та січня у постійній роботі перебувають 3-4 блоки, що дало можливість виробити близько 700 млн кВт⋅год електроенергії", – сказав заступник голови КМДА.

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