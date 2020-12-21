Організаторів масових заходів попереджають про кримінальну відповідальність.

У Держпродспоживслужбі висловили обурення натовпами киян та гостей столиці на новорічних локаціях міста, через це планують почати вводити нові обмеження.

Як повідомляє "Сьогодні", про це заявив керівник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

У відомстві мають намір посилювати контроль за всіма заходами на новорічні свята, зокрема, за ярмарками. Рубан вважає, що консультації не дали ніяких результатів.

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"Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, маскового режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки просто будуть закриватися, а їх організатори будуть притягуватися до кримінальної відповідальності", – сказав він.

Він уточнив, що це стосується усіх новорічних локацій, де не дотримуються правил карантину. Водночас у КМДА анонсують проведення сільськогосподарських ярмарків, які відбудуться 26-27 грудня у різних районах міста.

Новий Рік у Києві: що відомо

19 грудня в столиці запалили вогні на головній ялинці країни на Софійській площі. Також розпочали роботу ще низка святкових локацій у центрі міста. Святкові заходи відвідали десятки тисяч людей, багато хто з них проігнорував карантинні вимоги щодо соціальної дистанції та наявності захисної маски.

У Києві цьогоріч не будуть відмовлятися від новорічного святкування, однак воно пройде без звичних концертів та фудкортів.

Для киян та гостей столиці розробили пішохідний маршрут на 8 кілометрів по святкових локаціях.

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Автор: Юрій Годован