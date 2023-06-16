12-річного хлопчика заради евакуації шукають вже близько 2,5 місяців.

Єдину дитину, яка досі залишається в Авдіївці, так і не можуть знайти. Не виключається, що вона могла загинути разом з батьками. Про це в ефірі телемарафону сказав голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, відповідаючи на запитання щодо того, скільки наразі у місті залишається цивільних.

"На жаль, не дуже у нас люди збираються на евакуацію. 1 тисяча 729 осіб залишається. Дуже повільно їдуть. Декілька днів взагалі ніхто не їхав", - зауважив Барабаш.

На запитання щодо єдиної дитини, яка досі лишається в місті, і яку шукають вже деякий час, він зауважив, що 12-річного хлопчика дійсно все ще не можуть знайти. Задля евакуації його шукають вже близько 2,5 місяців.

"Крайній десь місяць, може, трохи навіть більше, вже батьки з поля зору, скажімо так, зникли. Немає. Ховаються й вони", - розповів Барабаш.

Крім того, додав він, ні родина, ні хтось замість них не отримує гуманітарну допомогу.

"Є декілька версій вже, скажімо так, неофіційних. Одна з них, на жаль, та, що може, вони десь у старій частині міста і загинули. Шукаємо", - сказав голова МВА.

На запитання, що ж досі тримає людей у місті, він зауважив, що більшість тих, хто лишається у там, - це люди віком від 65 років. "Їм просто морально складно ухвалити це рішення - на евакуацію", - зауважив Барабаш.

Ситуація з евакуацією на Донеччині

Раніше влада України оголосила про примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті Донецької області через дуже жорстокі бої та обстріли, які тривають в регіоні через повномасштабну війну.

1 травня Барабаш заявив, що в Авдіївці досі не можуть знайти 12-річного хлопчика, щоб евакуювати його на безпечнішу територію.

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